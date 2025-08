Chronik eines Milliarden-Projekts

1994 wird das Projekt für einen unterirdischen Bahnhof in Stuttgart vorgestellt. Verkehrsminister Matthias Wissmann (CDU) gibt den Zuschlag für ein Projekt in seiner Heimat.

2010 ist Baubeginn. Nach einem übermäßigen Polizeieinsatz gegen Demonstranten schaltet die Bahn den CDU-Politiker Heiner Geißler als Schlichter ein. Der Termin für die Eröffnung wird mehrfach verschoben.

2025 urteilt das Verwaltungsgericht Mannheim, dass die Deutsche Bahn die Mehrkosten übernehmen muss.

2026 sollen die ersten Züge von S21 abfahren. Der Kopfbahnhof bleibt bis mindestens 2027 in Betrieb.