Börsenspiel Trader 2018

Holländer gewinnt 2.222 Euro – Wirecard eine der beliebtesten Aktien

17.09.2018, 15:48 Uhr | ron, t-online.de

Im Börsenspiel der Commerzbank "Trader 2018" steht der Gewinner im zweiten Wochen-Ranking fest. Dabei zählten zu den meist gehandelten Aktien auch in der vergangenen Woche bekannte Namen wie der Finanzdienstleister Wirecard.



Das Finale der zweiten Spielwoche hätte kaum spannender zu Ende gehen können. Mark P. ("giddy-up") aus dem niederländischen Bennekom hatte sich am Donnerstag noch an die Spitze gesetzt, musste diese Position jedoch am Freitag wieder an den Spieler "LDC" abgeben. Dennoch hatte dieser Wechsel in der Gesamtrangliste keinen Einfluss auf das Wochen-Ranking.











Somit konnte sich "giddy-up" 2.222 Euro sichern. Seinen Depotwert steigerte er in Woche zwei des Börsenspiels um mehr als 200.000 Euro. Dies gelang ihm vor allem mit einem Classic-Turbo-Optionsscheins-Put auf den Dow Jones (CA5HFG). Auch wenn er aktuell nicht mehr das Gesamtklassement anführt, freut sich "giddy-up" über den Wochengewinn.

Die aktuelle Rangliste finden Sie hier.



VW aus den Top 10 der beliebtesten Aktien verdrängt

Insgesamt wurden in den ersten beiden Wochen Aktien und Zertifikate im Gesamtvolumen von 5,8 Milliarden Euro gehandelt. Spitzenreiter sind weiterhin die Aktien von Amazon, Apple – und Wirecard: Der Finanzdienstleiter sieht sein Kerngeschäft in der Abwicklung digitaler Zahlungen.



Neu hinzugekommen ist der Sportartikelhersteller adidas, der Volkswagen aus den Top 10 der beliebtesten Aktien beim Börsenspiel "Trader 2018" verdrängen konnte.

Bei den gehebelten Wertpapieren fällt auf, dass häufig Turbo-Optionsscheine bezogen auf den DAX gehandelt werden, klassische Optionsscheine eher auf andere Basiswerte wie Gold, Öl oder die Aktien von Tesla. Hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer wurde aktuell die Marke von 23.000 Spielern geknackt.

Heißester Favorit auf den Gesamtsieg ist aktuell der Teilnehmer "LDC". Er konnte sich als einziger Spieler schon zum zweiten Mal an die Spitze der Rangliste setzen. Obwohl schon zwei der insgesamt acht Spielwochen vorüber sind, ist noch alles offen – und selbst die Teilnehmer, die sich jetzt erst anmelden, können noch einen der vielen tollen Preise gewinnen.

Commerzbank Trader 2018 – alle Infos auf einen Blick

Anmeldung: seit 6. August 2018 fortlaufend möglich

Spielbeginn: 3. September 2018

Spielgeld: 100.000 Euro

Letzter Spieltag: 26. Oktober 2018

Verwendete Quellen: Commerzbank "Trader 2018"