Eine britische Supermarktkette will Palmöl-Produkte aus den Regalen verbannen. In einem herzzerreißenden Werbespot begründet sie ihr Vorgehen. Doch im Fernsehen darf das Video nicht ausgestrahlt werden.

Weihnachten ohne Palmöl: Das hat sich die britische Supermarktkette Iceland vorgenommen. Markeneigene Produkte wie Schokolade oder Shampoos, in denen Palmöl steckt, sollen komplett aus den Regalen verschwinden. Dafür wirbt Iceland mit einem bewegenden Video. Doch das wird als TV-Werbespot nicht zugelassen.



Das Unternehmen twitterte: "Sie werden unsere Weihnachtswerbung dieses Jahr nicht im Fernsehen sehen, weil sie verboten wurde. Trotzdem wollen wir Rang-Tans Geschichte mit euch teilen."



You won’t see our Christmas advert on TV this year, because it was banned. But we want to share Rang-tan’s story with you… 🎄 🐒

Will you help us share the story?https://t.co/P8H61t6lWu