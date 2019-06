Nun ist es offiziell

Deutsche Post verlangt 10 Cent mehr für Briefporto

03.06.2019, 16:20 Uhr | rtr

Versenden wird teurer: Zum 1. Juli will die Deutsche Post das Briefporto erhöhen. (Quelle: spot on news 24)

Die Deutsche Post plant eine Preiserhöhung: Laut einem Bericht der "FAZ" soll das Porto für einen Standardbrief zum 1. Juli von 70 Cent auf 80 Cent steigen. (Quelle: spot on news 24)

Versenden wird teurer: Zum 1. Juli will die Deutsche Post das Briefporto erhöhen. (Quelle: spot on news 24)

Die Post wird ihre Preise erhöhen. Nun sind die neuen Tarife beschlossene Sache. Fest steht außerdem, wie lange sie gelten sollen – oder eben, wann der nächste Preisanstieg droht.

Die Deutsche Post will das Briefporto deutlich erhöhen. Der Preis für einen Standardbrief solle vom 1. Juli an von bisher 70 auf 80 Cent steigen, teilte die Post am Montag mit. Ebenfalls um 10 Cent soll sich der Preis für den Kompaktbrief bis 50 Gramm auf dann 0,95 Euro verteuern.

Was eine Postkarte künftig kostet

Für eine Postkarte sollen die Verbraucher ab dem 1. Juli 0,60 Euro (bisher 0,45 Euro) zahlen. Der Regulierer Bundesnetzagentur muss den Plänen noch zustimmen. Er genehmigte der Post am Montag ein Preiserhöhungspotenzial von 10,63 Prozent. Die neuen Preise sollen bis Ende 2021 gelten.





Erhöhung soll Gewinnziele sichern

Zuletzt hatte die Post das Porto für einen Standardbrief Anfang 2016 für drei Jahre von 62 auf 70 Cent erhöht – damals die größte Steigerung seit 1989. Die Post kämpft beim Brief mit rückläufigen Sendungsmengen. Verbraucher und Firmen greifen immer häufiger zur Email.

Aktuell stellt der Bonner Konzern rund 57 Millionen Briefsendungen am Tag in der Bundesrepublik zu. Das höhere Briefporto soll den Bonnern auch Rückenwind für das Erreichen ihrer Gewinnziele geben.