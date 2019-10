Senkung um Viertelpunkt

US-Notenbank kappt Leitzins zum dritten Mal in Folge

30.10.2019, 19:20 Uhr | rtr , AFP , dpa

Die US-Notenbank Fed: Zum dritten Mal in Folge hat sie den Leitzins gesenkt. (Quelle: imago images)

Die US-Notenbank will der US-Wirtschaft eine Wachstumsdelle ersparen. Die Fed senkt angesichts zunehmender Warnsignale erneut ihren Leitzins – obwohl die Wirtschaft noch brummt.

Um einen Konjunktureinbruch zu verhindern, hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt der Leitzins damit nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Zentralbank gehe von anhaltendem Wirtschaftswachstum aus, "aber es bestehen bei dieser Prognose weiter Unsicherheiten", hieß es mit Blick auf das global schwächere Wachstum. Der Inflationsdruck sei derzeit gering.

Mit den Zinssenkungen reagiert die Notenbank auf die Abschwächung des US-Wirtschaftswachstums. Zuletzt hatte sie im September und im Juli die Zinsen gesenkt, um die vom Zollkonflikt mit China ausgehenden Gefahren für die Wirtschaft abzumildern. Die jüngste Zinssenkung war allgemein erwartet worden, die Reaktion der Märkte dürfte sich daher in Grenzen halten.

Nach der US-Zinssenkung im erwarteten Umfang weiteten die Börsenbarometer an der Wall Street am Mittwoch ihre Kursverluste aus. Der Dollar-Index legte zu ebenso wie die Renditen der US-Staatsanleihen.