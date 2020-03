Millionenschwere Übernahme

ProSieben will führender Anbieter beim Online-Dating werden

05.03.2020, 13:04 Uhr | mak, rtr

Monitor mit Logos der ProSieben-Gruppe: Langfristig will das Unternehmen unabhängiger vom TV-Geschäft werden – und beim Online-Dating-Geschäft durchstarten. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 baut sein Geschäft im Online-Dating aus – und übernimmt einen amerikanischen App-Entwickler für eine halbe Milliarde Euro. So will das Unternehmen unabhängiger vom TV-Geschäft werden.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe will führender Anbieter im weltweiten Online-Dating-Markt werden. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das Unternehmen, das unter anderem die TV-Sender ProSieben und Sat.1 betreibt, will gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic für rund 500 Millionen Euro den US-App-Entwickler "Meet Group" übernehmen.

Das Angebot an die Aktionäre der Meet Group liegt bei 6,30 US-Dollar pro Aktie – die Kosten der Übernahme werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. ProSieben-Chef Max Conze sagte am Donnerstag, dies sei eine der bislang größten Übernahmen des Konzerns. "Sie bringt uns unserem Ziel einen deutlichen Schritt näher, einen führenden globalen Player im Online-Dating-Markt zu schaffen." Der Deal soll im zweiten Halbjahr über die Bühne gehen.

ProSieben: "Gesamtes Spektrum des Online-Datings abdecken"

Die Parship-Gruppe der ProSieben-Tochter Nucom soll gemeinsam mit der Meet Group zu einem führenden Anbieter im weltweiten Online-Dating-Markt aufgebaut werden. An der neuen Einheit hält ProSieben künftig 55 Prozent, der US-Finanzinvestor General Atlantic (GA) 45 Prozent. Bei der Übernahme investierte der Fernsehkonzern 232 Millionen US-Dollar und GA 306 Millionen US-Dollar.



ProSiebenSat.1 hat in Nucom seine Digital-Beteiligungen gebündelt – wie etwa das Vergleichsportal Verivox, den Erlebnisanbieter Jochen Schweizer und die Partnerbörsen der Parship-Gruppe mit den Marken eharmony, Parship und Elitepartner. Der Unternehmenswert der Parship-Gruppe vor der Fusion mit der Meet Group liegt Unternehmensangaben zufolge bei 726 Millionen Euro.

Das Unternehmen aus New Hope im Bundesstaat Pennsylvania entwickelt Apps, die Live-Übertragungen und -Chats im Internet ermöglichen. Damit werde die Parship-Gruppe künftig das gesamte Spektrum des Online-Datings abdecken, sagte ProSieben. Denn die Meet Group ergänze das Portfolio mit den Social Dating- und Social Entertainment-Apps MeetMe, Tagged und Lovoo.

TV-Geschäft verliert an Bedeutung

Konzernchef Max Conze versucht, ProSiebenSat.1 breiter aufzustellen und so die Abhängigkeit vom strukturell sinkenden TV-Werbemarkt zu verringern. Denn spürbar rückläufige Fernseh-Werbeeinnahmen von fünf Prozent und Investitionen in den Konzernumbau drückten den Gewinn bereits 2019.



Das bereinigte Ergebnis fiel um 14 Prozent auf 872 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf 4,14 Milliarden Euro und profitierte von einem anziehenden Produktions- und Digitalgeschäft. "Der Umbau von ProSiebenSat.1 zum diversifizierten Digitalkonzern kommt gut voran", sagte Conze.



So sei der Umsatz im Nicht-TV-Werbegeschäft um zwölf Prozent gewachsen und mache nun 52 Prozent der gesamten Erlöse aus. Für 2020 peilt der MDax-Konzern weitgehend stagnierende Gewinne und ein Umsatzplus von rund vier Prozent an.