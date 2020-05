Schluss mit Mars

Ritter Sport übernimmt Amicelli-Waffelröllchen

26.05.2020, 18:29 Uhr | dpa

Die Waffelröllchen von Amicelli gehören künftig zum Markenreich von Ritter Sport. Der Schokoladenhersteller übernimmt auch die Produktionsanlagen.

Das Schokoladenunternehmen Ritter Sport übernimmt im kommenden Jahr vom Süßwarenhersteller Mars die Marke Amicelli samt der dazugehörigen Produktionsstätte im österreichischen Breitenbrunn. Das teilte das Unternehmen am Dienstag am Stammsitz in Waldenbuch mit.

Künftig werde man die gefüllten Amicelli-Waffelröllchen in dem Werk in der Nähe von Wien selbst herstellen. "Wir haben mit Breitenbrunn das passende Objekt gefunden, um unsere Produktion in Waldenbuch sinnvoll zu ergänzen", sagte Ritter-Sport-Chef Andreas Ronken.

Ritter Sport erweitert sein Produktportfolio

Mit der Erweiterung gewinne man an Flexibilität und könne die eigenen Kapazitäten erhöhen, sagte Ronken. Ritter will unter anderem die Herstellung von Produkten wie dem Vegan-Sortiment nach Breitenbrunn verlagern. Die unterschiedlichen Märkte und Kunden erforderten eine immer größere Differenzierung des Produktportfolios.

An den für den Standort Waldenbuch geplanten Investitionen will das Unternehmen unabhängig davon festhalten. Ritter beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 480 Millionen Euro. Die Schoko-Quadrate der Marke werden in mehr als 100 Ländern verkauft.