DAX-FLASH: Auf dem Weg zu weiterer Bestmarke

14.06.2021, 07:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet.

Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert - trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.