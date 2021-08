Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher ins Wochenende

06.08.2021, 18:31 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend leicht zugelegt haben zum Wochenende die wichtigsten osteuropäischen Handelsplätze. International gaben starke US-Arbeitsmarktzahlen Auftrieb.

In Prag stieg am Freitag der tschechische Leitindex PX um 0,46 Prozent auf 1238,39 Punkte. Nach oben gezogen wurde er vor allem von den Zuwächsen des Schwergewichts Erste Group. Die Papiere der auch in Prag gelisteten österreichischen Bank gewannen zwei Prozent. Die Aktien der Branchenkollegen Komercni Banka und Moneta Money Bank traten hingegen auf der Stelle.

Der ungarische Leitindex Bux gewann 0,44 Prozent auf 50 050,88 Punkte. Auf Wochensicht legte er damit um drei Prozent zu. Mit Quartalszahlen rückte am Freitag der Ölkonzern Mol in den Fokus. Die Analysten von Erste Group bewerteten diese positiv. Alle drei wichtigsten Unternehmensbereiche hätten die Erwartungen übertroffen. Zudem hob Mol den Ausblick an. Die Titel reagierten darauf mit einem Kursaufschlag von 1,5 Prozent.

Etwas höher ging auch die Börse in Warschau ins Wochenende. Der Wig-20 verbuchte ein Plus von 0,14 Prozent auf 2273,89 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,19 Prozent auf 68 387,12 Zähler. Zu den umsatzstärksten Aktien zählten PKO Bank, die um 1,7 Prozent vorrückten.

Die Börse in Moskau verzeichnete nach den jüngsten Zuwächsen Verluste: Der russische RTS-Index gab um 1,24 Prozent auf 1632,87 Punkte nach.