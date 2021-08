Aktien Osteuropa Schluss: Keine klare Richtung

18.08.2021, 18:08 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch ohne einheitliche Richtung geschlossen. Gewinnen in Prag und Budapest standen Verluste in Warschau und Moskau gegenüber. Das europäische Umfeld lieferte auch keine klaren Vorgaben, für Unsicherheit sorgten derweil weiterhin die jüngsten Corona-Infektionszahlen.

Moderate Gewinne gab es in Prag. Der tschechische PX -Index stieg um 0,56 Prozent auf 1290,83 Punkte. Bei hohem Volumen gesucht waren in Prag die Aktien des Stromerzeugers CEZ, sie legten um 2,22 Prozent zu.

Deutlicher nach oben ging es in Budapest. Der ungarische Bux gewann 1,28 Prozent auf 52 288,87 Punkte. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Gewinnen der schwer gewichteten OTP. Die Titel der Bank legten am Mittwoch um 2,74 Prozent zu.

Schwach zeigte sich hingegen die Börse in Warschau. Der polnische Wig-20 verlor 0,66 Prozent auf 2284,97 Zähler. Der breiter gefasste Wig-20 fiel um 0,53 Prozent auf 68 796,17 Punkte. Stark unter Druck kamen in Warschau KGHM, sie büßten 4,33 Prozent ein. Der Kupferproduzent hatte am Vortag seine Halbjahreszahlen präsentiert. Der gemeldete Nettogewinn war fünf mal so hoch wie im ersten Halbjahr 2020.

Auch in Moskau ging es nach unten. Der russische RTS-Index verlor 0,86 Prozent auf 1675,21 Punkte.mik/kat/APA/bek/he