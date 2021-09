DAX-FLASH: Leichte Gewinne zum Monatsauftakt erwartet

01.09.2021, 07:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am letzten Handelstag im August dürfte der Dax mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 870 Punkte, nachdem der Index im August 1,9 Prozent zugelegt hatte.

Am Dienstag hatte es der Dax zunächst wieder zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Hinweise auf eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der hohen Inflation warfen den Dax dann jedoch zeitweise auf 15 761 Punkte zurück. Letztlich konnte er die Verluste aber wieder etwas eindämmen und diese Erholung setzt sich nun fort.

Dabei helfen festere Börsen in Asien - trotz erneut enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China. Im US-Handel gab es am Abend keine weiteren Rekorde.