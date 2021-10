Aktien Frankfurt: Schwächer - Ertragsziel setzt Deutsche Bank unter Druck

27.10.2021, 11:38 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Börsentagen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Pause eingelegt. Immerhin hat der Leitindex Dax vom jüngsten Tief vor drei Wochen bereits wieder um mehr als sechs Prozent zugelegt. Im Fokus stehen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen, die bislang durchaus überzeugen konnten. Im Hintergrund schwelen aber auch die Sorgen wegen der hohen Inflation und deren möglichen Folgen weiter.

Der Dax gab am späten Vormittag um ein Drittelprozent auf 15 705 Zähler nach. Der MDax lag mit 0,06 Prozent im Minus bei 35 087 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich etwas schwächer.

Trotz der jüngsten Kursstärke zeuge die Stimmung "weiterhin von einer spürbaren Unsicherheit und Unentschlossenheit der Marktteilnehmer", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Grund hierfür seien nicht zuletzt die stark gestiegenen Renditen von Bundes- und US-Anleihen. "Dies verschärft neben dem aktuellen Inflationsdruck auch die Bedenken bezüglich ansteigender Zinsen in Europa und den USA", so Utschneider.

Mit der Deutschen Bank , BASF und Puma haben drei Dax-Konzerne vorbörslich Quartalszahlen veröffentlicht. Bei den Aktien der Deutschen Bank war die Reaktion enttäuschend: Sie büßten als größter Dax-Verlierer mehr als fünf Prozent ein. Analysten bemängelten, dass das Ertragsziel für das laufende Jahr hinter den Erwartungen zurückbleibe. Das lege ein schwächeres Schlussquartal 2021 nahe.

Bei BASF konnten auch höhere Jahresziele für Umsatz und Gewinn den Kurs nicht antreiben, dieser verlor 0,7 Prozent. Die neue, höhere Prognose für den operativen Gewinn bestätige nur die Markterwartung, merkte ein Händler an.

Gut kamen dagegen die Nachrichten von Puma an. Der Rivale von Adidas zeigte sich optimistischer mit Blick auf das laufende Jahr. Expertin Grace Smalley von JPMorgan sprach von einem "starken dritten Quartal" in einem schwierigen Umfeld. Puma gewannen an der Dax-Spitze gut drei Prozent.

Die Aktien von K+S legten an der MDax-Spitze um fast fünf Prozent zu. Das französische Investmenthaus Kepler Cheuvreux hält eine Kursverdopplung des Düngemittelherstellers für möglich.

Am Freitag steht zudem eine Änderung im Dax an. Wegen der Übernahme der Immobiliengruppe Deutsche Wohnen durch Vonovia verlässt die Deutsche Wohnen den Dax und wird durch Beiersdorf ersetzt. Beiersdorf gewannen 0,6 Prozent, während Deutsche Wohnen 4,7 Prozent einbüßten. Den Platz von Beiersdorf im MDax nimmt der Versicherer Talanx ein. Dessen Aktienkurs stieg um 1,4 Prozent.