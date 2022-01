Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung nach starken US-Börsen - Inflation im Blick

31.01.2022, 09:21 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben vom New Yorker Aktienmarkt haben am Montag auch an der Börse in Deutschland für Zuversicht gesorgt. Der Dax gewann wenige Minuten nach dem Xetra-Start 0,99 Prozent auf 15 471 Punkte. Ähnlich hoch fiel das Plus für den MDax aus mit 0,86 Prozent auf 33 360 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,9 Prozent vor.

Gerade Technologiewerte profitierten am Freitag von der späten Erholung in den USA und trieben die Nasdaq-Indizes um mehr als drei Prozent nach oben. Moderate Wirtschaftsdaten hätten die Anleger etwas in ihrer Zinsangst beruhigt und einmal mehr für Schnäppchenkäufe gesorgt, hieß es bei der Credit Suisse.

Im Blick stehen hierzulande am Nachmittag die Inflationsdaten für Januar. Volkswirte rechnen mit einer leichten Abschwächung des Preisauftriebs im Jahresvergleich auf unter fünf Prozent. Die Notenbanken der USA, aber auch der Eurozone, stehen wegen der hohen Teuerung unter Druck. Anleger fürchten eine stärkere geldpolitische Straffung als bisher angenommen. Dies hatte die Aktienmärkte jüngst immer wieder erheblich belastet.