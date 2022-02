Aktien New York: Facebook schockt und bringt Tech-Werte wieder stark unter Druck

03.02.2022, 19:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta hat die technologielastige Nasdaq-Börse am Donnerstag ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Die wichtigsten Tech-Indizes gerieten wieder stark unter Druck. Auch die Standardwerte an der Wall Street mussten Einbußen hinnehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,84 Prozent auf 35 330,58 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 fiel um 1,65 Prozent auf 4513,70 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte um 3,01 Prozent auf 14 683,67 Punkte ab. Für den weiter gefassten Nasdaq Composite ging es um 2,6 Prozent nach unten.

"Die Quartalssaison im Technologiesektor entpuppt sich als zweigeteilt", kommentierte Susannah Streeter, Investment- und Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown. Nach recht soliden Zahlen von Apple, Microsoft und Alphabet habe sich mit Meta "die Lage ernsthaft verschlechtert". Die Hoffnung, dass die angesichts der eingeleiteten US-Zinswende schwache Entwicklung des Tech-Sektors bald wieder vorbei sein könnte, habe schwer gelitten. Nun nähmen die Befürchtungen wieder zu. Die einstigen Lieblinge der Wall Street dürften wohl weiter Prügel beziehen.

Bei Meta leidet der bei weitem wichtigste Umsatztreiber Facebook unter der Konkurrenz durch die Video-App Tiktok. Das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook gewann im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank zudem binnen drei Monaten um rund eine Million. Analyst Ross Sandler von der britischen Investmentbank Barclays nannte die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht eine der härtesten seit Jahren. Es stelle sich die Frage, ob das Management das Wachstum von Facebook retten könne oder ob Facebook im Niedergang sei.

Die Aktien reagierten entsprechend heftig auf die Sorgen am Markt und sackten um 26 Prozent ab. Damit waren die Papiere mit weitem Abstand das Schusslicht im Nasdaq 100. Meta büßte damit mehr als 200 Milliarden US-Dollar an Marktwert ein. Sollte es bis zum Handelsschluss bei in etwa dieser Größenordnung bleiben, wäre es nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg der größte Verlust an Marktkapitalisierung an einem Tag, den je ein Unternehmen erlebt hat.

Auch die Anteilscheine anderer Anbieter von Internet-Kommunikationsplattformen mussten deutlich Federn lassen. So fielen Snap um 21 Prozent, Twitter um 5 Prozent und Pinterest um 9 Prozent.

Die Aktien von Spotify knickten um mehr als 17 Prozent ein. Der Musikstreaming-Marktführer verfehlte mit Blick auf Abo-Kunden die Markterwartungen für das angelaufene Quartal.

Am Dow-Ende büßten die Anteilscheine von Honeywell fast sechs Prozent ein. Der Mischkonzern hatte die Anleger mit seinen Prognosen für diese Jahr enttäuscht.

Gegen den Trend schnellten die Anteile der Telekom-Tochter T-Mobile US um mehr zehn Prozent hoch und setzten sich damit klar an die Nasdaq-100-Spitze. Der Mobilfunkanbieter geht mit großer Zuversicht ins neue Jahr. Anders als die Konkurrenz rechnet das Unternehmen mit einem starken Kundenwachstum in den kommenden Monaten.