Aktien Asien/Pazifik: Mehrheitlich im Plus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Überwiegend mit Gewinnen haben sich die wichtigsten AktienmĂ€rkte in Fernost am Montag prĂ€sentiert. Vor allem die gelockerten Covid-19-BeschrĂ€nkungen in Shanghai hĂ€tten positive Marktimpulse geliefert, hieß es im Handel. Zudem hellte sich die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor im Mai ein wenig auf. Allerdings signalisiert der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) fĂŒr den Service-Bereich weiterhin einen RĂŒckgang der AktivitĂ€ten.