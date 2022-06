B├Ârsen News Aktien Europa: Vortagesgewinne schmelzen angesichts Zinssorgen wieder dahin Von dpa-afx 07.06.2022 - 11:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart haben Europas wichtigste Aktienm├Ąrkte am Dienstag einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingeb├╝├čt. Der EuroStoxx 50 verlor 0,73 Prozent auf 3810,42 Punkte. Als D├Ąmpfer wirkte der zuletzt starke Anstieg der Renditen an den US-Anleihem├Ąrkten, womit Aktien tendenziell weniger attraktiv erscheinen. Dies hatte zuvor bereits den Handel an der Wall Street und in Asien ├╝berschattet. Noch weiter befeuert wurden die Zinssorgen durch die ├╝berraschend starke Leitzinsanhebung in Australien. Dies l├Ąsst die Spannung vor der anstehenden Sitzung der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag weiter steigen.

Zwar wird von den W├Ąhrungsh├╝tern in Europa in dieser Woche noch kein Zinsschritt erwartet, doch wird am Markt eine schnellere Straffung der Geldpolitik angesichts der hohen Inflation generell nicht mehr ausgeschlossen. Zu diesem Szenario passte auch die Ver├Âffentlichung schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland mit einem ├╝berraschend starken R├╝ckgang des Auftragseingangs in der Industrie im April.

Auch die B├Ârse in Paris gab am Dienstag nach, der franz├Âsische Cac 40 sank um 0,63 Prozent auf 6507,40 Z├Ąhler. Der britische FTSE 100 verharrte bei knapp 7608 Punkten nahezu auf der Stelle - das gescheiterte Misstrauensvotum gegen den britischen Premier Boris Johnson hatte derweil laut Analystin Sophie Lund Yates von Hargreaves Landsdown auf den Handel an der Londoner B├Ârse nur wenig Einfluss.