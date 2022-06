Aktien New York Schluss: Kursrutsch - EZB schürt Wachstumssorgen

B├Ârsen News Aktien New York Schluss: Kursrutsch - EZB sch├╝rt Wachstumssorgen Von dpa-afx 09.06.2022 - 22:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wachstumssorgen haben die US- B├Ârse n wieder fest im Griff. Die wichtigsten Aktienindizes weiteten am Donnerstag ihre Vortagesverluste deutlich aus. Als Belastung erwiesen sich die j├╝ngsten Entscheidungen und Aussagen der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation bringt die Notenbanker der Eurozone zum Gegensteuern: So ist das Ende der konjunkturst├╝tzenden Netto-Anleihek├Ąufe zum 1. Juli beschlossen, zudem wird es im kommenden Monat erstmals seit elf Jahren eine erste Zinserh├Âhung geben. Im September k├Ânnte ein weiterer Zinsschritt folgen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,94 Prozent auf 32 272,79 Punkte. F├╝r den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,38 Prozent auf 4017,82 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 b├╝├čte 2,74 Prozent auf 12 269,78 Z├Ąhler ein.

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges d├Ąmpfen nach Einsch├Ątzung der EZB die Konjunkturentwicklung im Euroraum und treiben die Inflation in die H├Âhe. Anleger an der Wall Street zogen daraus den Schluss, dass auch die US-Notenbank eventuell eine sch├Ąrfere Gangart einlegen muss, um die in den Vereinigten Staaten ebenfalls starke Teuerung einzud├Ąmmen. Entsprechend stieg die Nervosit├Ąt vor den zum Wochenschluss anstehenden Verbraucherpreisdaten f├╝r Mai.

Dass die Europ├Ąische Zentralbank zudem auch ihre Inflationsprognosen kr├Ąftig anhob, habe die Anleger "auf dem falschen Fu├č erwischt", kommentierte Thomas Altmann vom Verm├Âgensverwalter QC Partners. "Mit einer so deutlichen Anpassung nach oben hin haben die wenigsten gerechnet." Dies dr├╝ckte bereits auf die Kurse an Europas B├Ârsen und sorgte laut Altmann f├╝r einen "Ausverkauf" an den Anleihem├Ąrkten, wo im Gegenzug die Renditen stiegen.