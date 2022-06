Aktien Europa: Zins- und Inflationsängste belasten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste AktienmĂ€rkte haben am Freitag mit klaren AbschlĂ€gen auf die zunehmenden Zins- und InflationsbefĂŒchtungen reagiert. Der EuroStoxx 50 bĂŒĂŸte gegen Mittag 1,50 Prozent ein bei 3668,44 Punkten. Damit deutet sich fĂŒr den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von mehr als 3 Prozent an. FĂŒr den französischen Leitindex Cac 40 ging es am Freitag zuletzt um 1,28 Prozent auf 6276,91 Punkte abwĂ€rts. Der britische FTSE 100 verlor 1,18 Prozent auf 7387,62 ZĂ€hler.