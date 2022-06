Wachstums- und Inflationssorgen belasten Bankenwerte europaweit

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Rezession hat am Freitag Bankenwerte schwer belastet. Anleger sorgen sich, dass die Notenbanken angesichts der immer weiter steigenden Teuerung zu einem noch strafferen geldpolitischen Kurs tendieren k├Ânnten - mit gr├Â├čeren Zinsschritten als bisher angenommen. Zwar gelten Banken als Nutznie├čer steigender Zinsen, doch kann andererseits eine zu harte Geldpolitik das Wirtschaftswachstum abw├╝rgen und auch die Kreditnachfrage bremsen.

In S├╝deuropa stiegen die Renditen im Vergleich zu denen von Bundesanleihen zuletzt deutlich st├Ąrker. Experten warnen vor unterschiedlich stark steigende Renditen in den einzelnen Euroraum-L├Ąndern und vor einem Auseinanderdriften der Finanzierungsbedingungen - und erinnern an die Eurokrise.