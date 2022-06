Aktien Europa: Börsenbarometer sacken ab - US-Konsumstimmung auf Rekordtief

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europ├Ąischen Aktienindizes haben am Freitag ihre Talfahrt nach entt├Ąuschenden Konjunkturdaten aus den USA beschleunigt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone knickte bis zum Nachmittag um 3,30 Prozent auf 3601,67 Punkte ein. Aktuell bewegt sich das B├Ârse nbarometer auf dem Niveau von Mitte Mai.

Der EuroStoxx hatte am Mittag schon darunter gelitten, dass die Inflationsrate in den USA im Mai ├╝berraschend auf den h├Âchsten Stand seit ├╝ber 40 Jahren geklettert war. Am Nachmittag nun wurde bekannt, dass die Stimmung der US-Verbraucher im Juni auf ein Rekordtief gefallen war. Hintergrund ist die hohe Teuerung.