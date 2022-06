Aktien Wien Schluss: Deutliche Kursverluste vor dem Wochenende

Die deutlichsten Abschl√§ge verbuchten jedoch die Aktien des √Ėl-, Gas- und Chemieriesen OMV. Die Papiere sackten um 10,9 Prozent ab. Ein geringer Teil der Verluste l√§sst sich mit dem Dividendenabschlag erkl√§ren. Au√üerdem folgte von dem Konzern am Freitagvormittag ein Update zu dem Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat in der Vorwoche. In der Mitteilung hie√ü es, dass die Reparaturen an der besch√§digten Anlage noch andauern und deren Dauer nicht absch√§tzbar sei.