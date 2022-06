Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist klar im Minus - Moskauer Börse zieht an

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die AktienmĂ€rkte in Osteuropa haben am Freitag in einem sehr schwachen internationalen Börse numfeld ĂŒberwiegend deutlich tiefer geschlossen. Die HandelsplĂ€tze in Budapest, Prag und Warschau verzeichneten starke Kursverluste. Nur in Moskau ging es aufwĂ€rts.