Blackrock-Börsenausblick: "Märkte befürchten Vollbremsung"

Anlagestrategin Ann-Katrin Petersen von Blackrock: Die Zentralbanken stehen vor einem "Dilemma". (Quelle: Blackrock)

VerstĂ€rkt wird das laut Blackrock durch die politische Zeitenwende, die sich auch auf Wirtschaft und FinanzmĂ€rkte niederschlagen dĂŒrfte. Corona-Krise und Ukraine-Krieg haben gezeigt: Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, sich ausschließlich auf die Kostenoptimierung ihrer Lieferketten zu fokussieren.

Globalisierung auf dem RĂŒckzug

In einer global vernetzten Wirtschaft können unvorhergesehene Ereignisse ganze Wirtschaftszweige vorĂŒbergehend lahmlegen, wenn Firmen mögliche LieferengpĂ€sse nicht entsprechend absichern. FĂ€llt etwa, wie vor einigen Wochen, die Produktion von KabelbĂ€umen in der Ukraine aus, stehen in den Autofabriken in Wolfsburg, Ingolstadt und Zuffenhausen die BĂ€nder still.

Die Konsequenz: So wie Anleger ihre Risiken in der Kapitalanlage breit streuen sollten, mĂŒssen Unternehmen dies bei ihren Lieferketten tun und ihr Lieferantennetzwerk widerstandsfĂ€higer gegenĂŒber plötzlich auftretenden Problemen machen. Das erfordert sowohl mehr Zulieferer als auch grĂ¶ĂŸere geografische und politische NĂ€he zu den Produktionsstandorten.

Letztlich wird dadurch die Globalisierung ein StĂŒck weit zurĂŒckgedreht, so Finanzexpertin Petersen. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine erwartet sie fĂŒr die Zukunft eine "geopolitische Blockbildung": "Bei der Neuverkabelung des Welthandels befinden wir uns an einem Kipppunkt. Staaten und Unternehmen werden stĂ€rker darauf achten, dass sie mit Freunden, die Ă€hnliche Werte vertreten, Handel treiben."

Zinspolitik der Zentralbanken ist entscheidend

Diese Entwicklungen bleiben nicht ohne Folgen fĂŒr die Börse. Viele Aktiengesellschaften dĂŒrften in den kommenden Monaten weiter unter Druck geraten und ihre Gewinnprognosen nach unten korrigieren, so Petersen: "Im ersten Halbjahr herrschte an den MĂ€rkten vor allem die Angst vor steigenden Zinsen und der Inflation. Jetzt befĂŒrchten viele eine Rezession. Das wĂŒrde die Kurse von Aktien weiter drĂŒcken."

Wie genau es an den MĂ€rkten weitergeht, bestimmen dabei maßgeblich die Zentralbanken, vor allem die US-Notenbank Fed sowie die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Sie stehen aktuell vor einem "Dilemma", so Petersen. Einerseits mĂŒssen die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, um der wachsenden Inflation Herr zu werden. Andererseits dĂŒrfen sie das zuletzt sehr billige Geld durch höhere Zinsen und weniger AnleihenkĂ€ufe nicht zu schnell verteuern, weil das die Wirtschaft abwĂŒrgen könnte. (Was genau es mit dem Leitzins auf sich hat, erfahren Sie hier.)