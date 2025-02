Die Wirtschaft spielte in der Endphase des Wahlkampfs [überraschenderweise] eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch hoffen die Unternehmen in Deutschland nun auf umfassende Reformen.

Ernüchternde Wirtschaftszahlen, hitzige Diskussionen über den Haushalt und wachsender Druck aus dem Ausland – die wirtschaftliche Lage galt lange Zeit als gesetztes Wahlkampfthema. Doch dann kam alles anders: Die Anschläge in Magdeburg , Aschaffenburg und München beförderten Fragen zur inneren Sicherheit und Migration auf die Tagesordnung, die Wirtschaft rückte zunehmend in den Hintergrund.

DIHK-Präsident Peter Adrian sagte dazu: "Die Wirtschaft setzt auf eine möglichst zügige Regierungsbildung." Diese sei notwendig, um die Attraktivität Deutschlands wieder zu steigern. "Unternehmen gewinnen nur dann wieder Vertrauen in den Standort, wenn Wachstum ganz oben auf der Agenda der neuen Bundesregierung steht", so Adrian weiter.

Angespannte wirtschaftliche Lage

Denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt. Seit zwei Jahren befindet sich das Land in einer Rezession, auch für das laufende Jahr sind die Prognosen gedämpft. Kurz vor der Wahl verharrte der Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar bei 85,2 Punkten. Für den Index werden monatlich Tausende Unternehmer befragt. Der Referenzwert von 100 Punkten entspricht dabei der Stimmung im Jahr 2020. Vor allem die aktuellen Geschäfte machen dieser Befragung zufolge den Unternehmen zu schaffen, von den kommenden Monaten erhoffen sie sich hingegen eine Verbesserung der Lage. Das könnte auch mit den Aussichten auf eine neue Bundesregierung zusammenhängen.

Peter Leibinger, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, appellierte am Tag nach der Wahl: "Es braucht einen wirklichen Neubeginn." Dafür müsse alles in den Mittelpunkt gerückt werden, was Wachstum schaffe. "Eine Trendumkehr kann nur durch ein Paket von Maßnahmen erreicht werden: öffentliche Investitionen in eine moderne Infrastruktur, in Transformation und die Widerstandskraft unserer Volkswirtschaft." Des Weitren brauche es Entlastungen im Energiebereich, Entscheidungen bei der Kraftwerksstrategie und Entlastungen bei Netzentgelten und Stromsteuer. Auch er plädiert für weniger Bürokratie und mehr Innovationsförderung.