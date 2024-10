Jeder kennt es, die meisten nutzen es: Paypal. Die App, mit der man Freunden kostenlos Geld senden und bequem in Onlineshops bezahlen kann, teilweise sogar per Express-Checkout. Mittlerweile hat der Bezahldienst auch im Einzelhandel zahlreiche Nutzer gefunden – an Verkaufsständen, auf Messen oder auf Wochenmärkten können Kunden per App bezahlen. Ein WLAN-Netz ist dafür nicht nötig, mobile Daten reichen aus.