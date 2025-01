Der Wettbewerb ist enorm. Kaum bringt einer eine neue Version auf den Markt, ziehen die anderen nach. Allerdings sagen Experten, dass Llama 3.3 leistungsstärker sein soll als die neueste Version von Gemini von Google oder auch GPT-4o von OpenAI. Die Konkurrenz will das nicht auf sich sitzen lassen: Google arbeitet schon an einer neuen Gemini-Version, Amazon an einer Version seiner KI Nova, die preislich attraktiver sein soll.

Die Fantasien hinter dem Phänomen Künstliche Intelligenz katapultieren auch die Aktien der entsprechenden Unternehmen in bislang unerreichte Höhen: Schon im Februar 2024 hatte Meta angekündigt, seinen Aktionären erstmals eine Dividende zu zahlen. Die Investoren reagierten euphorisch – die Aktie schoss prozentual zweistellig in die Höhe und kletterte weiter bis zum Rekordhoch von 638 US-Dollar im Dezember.

Facebook und Instagram liefern nach wie vor ab

Noch weiß keiner, wohin die KI-Reise geht. Noch wichtiger – und in all der Euphorie womöglich in den Hintergrund gerückt: Das "Kerngeschäft" von Zuckerberg, die Social-Media-Apps, liefern nach wie vor ab. Facebook als die "Großmutter" der Social-Media-Netzwerke hat gut drei Milliarden Nutzer weltweit. Instagram kommt inzwischen auf gut zwei Milliarden. Die Dienste bringen Milliarden an Werbeeinnahmen.