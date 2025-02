News folgen Artikel teilen

Der Dax bekommt Konkurrenz: den Dax. In dem neuen Index sollen alle Aktien ohne Deckelung notieren, sie können also beliebig teuer werden. Wird es für Anleger nun unübersichtlich?

In den USA bestimmen derzeit wenige Aktien das Börsengeschehen: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla haben aktuell zusammen rund 30 Prozent Gewicht im S&P 500 Index. Vor allem die Kursgewinne dieser Aktien haben den Index nach oben getrieben. Das liegt daran, dass es kein Limit für einzelne Aktien gibt; sie können also beliebig teuer werden. Im Dax ist es hingegen nicht im gleichen Maße möglich, dass nur wenige Titel "Kurse machen". Sondern eine Aktie darf hier maximal 15 Prozent Anteil am Index haben.

Genau das soll sich jetzt ändern: Für das erste Quartal 2025 plant die Deutsche Börse einen zweiten Dax. Er wird die gleichen Unternehmen abbilden wie das Original – jedoch wird ihr Gewicht nach oben hin nicht gedeckelt sein. Wie soll das gehen? Gibt es jetzt zwei parallele Indizes? Und welcher ist dann der "echte"?

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit berichtet sie täglich für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt am Main darüber, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Eine gute Nachricht für SAP

Mit den zwei Dax-Indizes will die Tochtergesellschaft der Börse, die den Dax verantwortet, ISS Stoxx, ein Dilemma auflösen: Zum einen soll keine Aktie zu viel Gewicht bekommen. Schließlich ist eine breite Streuung über mehrere Titel ein wichtiges Argument, um in einen Index zu investieren. Dafür steht der "alte" Dax. Andererseits sollen auch besonders gut gehende Aktien weiter im Index notiert bleiben. Und nicht an andere Börsen abwandern. Das soll der "neue" Dax gewährleisten.

Die Deckelung ist vor allem für den Software-Konzern SAP eine gute Nachricht:

Denn SAP profitiert vom Technologie- und KI-Boom. Die Aktie ist in den vergangenen beiden Jahren um mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen. Doch dadurch hat sie sozusagen ein Gewichtsproblem: Denn sie sprengt immer wieder die sogenannte Kappungsgrenze des Dax.

Diese Grenze bedeutet, dass eine Aktie nicht mehr als 15 Prozent Gewicht im Dax haben darf. Gemessen wird das am sogenannten Streubesitz. Also an all den Aktien, die für jedermann frei verfügbar und nicht in der Hand großer Investoren sind. Steigt eine Aktie über diese 15 Prozent, wird sie dennoch mit maximal 15 Prozent Gewicht gemessen. Das heißt: Sie wird bei 15 Prozent Anteil am Dax eingefroren.

Linde hatte ein Problem – und hat es selbst gelöst

Für den Gase-Hersteller Linde war diese Deckelung nicht hinnehmbar. Linde-Aktien gehörten einmal ebenfalls zu den Titeln, die übermäßig zugelegt hatten. Das Unternehmen war der wertvollste Dax-Konzern. Bis Anfang 2023. Da hatten seine Aktionäre beschlossen, dass Linde den Dax Richtung Wall Street verlässt, damit sich die Aktie ungehindert entwickeln kann. Dort war sie seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair ohnehin schon notiert.

Nach Lindes Abgang reagierte die Deutsche Börse und hob die sogenannte Kappungsgrenze von zehn auf 15 Prozent an. Doch die Geschichte wiederholt sich nun mit SAP. Und beliebig oft kann man den Deckel nicht lüften, wenn man glaubwürdig bleiben will.

Neuer Dax dürfte mehr schwanken

Für Anleger ist die Deckelung ein großes Thema: Denn stecken sie ihr Geld nicht in die einzelne SAP-Aktie, sondern in börsengehandelte Indexfonds (ETFs), können sie nicht von den vollen Kursgewinnen bei SAP profitieren. Manager von ETFs müssen SAP-Aktien verkaufen, damit SAP kein Übergewicht bekommt. Alle drei Monate wird das von der Börse überprüft. Im neuen Dax hingegen dürfen SAP-Aktien, sollte ihre Hausse anhalten, ungezügelt weiter steigen.