Was heute an der Börse wichtig wird

Dax in Feierlaune: Mit dem Beschluss eines 500 Milliarden Euro schweren Finanzpakets zündet der deutsche Leitindex ein Kursfeuerwerk.

Ein milliardenschweres Finanzpaket der Bundesregierung verleiht dem Dax kräftigen Auftrieb. Gleichzeitig führt der eskalierende Handelsstreit zu Unruhe an den US-Märkten.

Die Börsen stehen unter dem Einfluss politischer Entscheidungen: Während ein Finanzpaket der Bundesregierung den Dax beflügelt, führt der eskalierende Handelsstreit der USA mit China, Kanada und Mexiko zu Turbulenzen an der Wall Street. Unternehmenszahlen von Adidas, Bayer und Evonik rücken ebenfalls in den Fokus. Ein Blick auf die wichtigsten Entwicklungen an den Börsen.