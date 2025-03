Rheinmetall auf der Rüstungsmesse in Paris (Archivfoto): Der deutsche Rüstungskonzern kann sich vor Aufträgen kaum retten – und gibt einen Teil des Gewinns an seine Aktionäre zurück. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Eine Branche im Höhenflug: Warum Rheinmetall boomt

Kaum ein Unternehmen steht so sehr für den Wandel in der globalen Sicherheitslage wie Rheinmetall. Einst ein Mischkonzern mit bedeutendem Anteil am Autogeschäft, hat sich das Unternehmen inzwischen fast vollständig auf Rüstung spezialisiert. 80 Prozent des Umsatzes kommen mittlerweile aus militärischen Gütern – und die Nachfrage wächst weiter.