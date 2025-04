Exportstopp trifft Nvidia hart

Vor allem chinesische Technologiekonzerne wie Alibaba , Tencent und Bytedance hatten zuletzt großes Interesse an dem Chip gezeigt. Der H20 war dort als günstige Alternative gefragt, nicht zuletzt wegen des zunehmenden Bedarfs an lokal trainierten KI-Modellen.

Mit dem Exportstopp verliert Nvidia also nicht nur einen wichtigen Wachstumsmarkt, sondern auch potenzielle Milliardenumsätze. Das Unternehmen reagierte in der Vergangenheit schnell auf vergleichbare Maßnahmen und entwickelte Chips, die unterhalb der Exportgrenze lagen.

Chancen und Risiken für Nvidia

Trotz der Rückschläge in China bleibt Nvidia auf Wachstumskurs. Der Konzern kündigte an, in den kommenden vier Jahren mehrere hundert Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Gemeinsam mit Partnern wie dem taiwanischen Halbleitergiganten TSMC sollen unter anderem KI-Server und Supercomputer produziert werden.

Nvidia investiert weiter in Zukunftstechnologien

Solche Beteiligungen zeigen, dass Nvidia über die reine Hardware hinaus in Zukunftstechnologien investieren will. Auch beim Einsatz von KI in der Medikamentenentwicklung in den USA ergeben sich neue Märkte. Die US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde FDA will verstärkt auf tierversuchsfreie Verfahren setzen – etwa durch KI-gestützte Modelle.