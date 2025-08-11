t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenBörsen-News

Platin: Warum das Edelmetall beliebter ist als Gold

DAX
24.162,86(-0,12%)
Gold
3.376,46 USD(-0,64%)
Bitcoin
104.355,03 EUR(+3,40%)
Öl Brent
66,32 USD(-0,14%)
Zur Schnellsuche

Enormer Preissprung
Dieses Edelmetall läuft Gold den Rang ab

  • Antje Erhard
MeinungEine Kolumne von Antje Erhard
11.08.2025 - 07:25 UhrLesedauer: 3 Min.
Edelmetall-Barren: Gold war vielen Investoren und Produzenten zuletzt zu teuer, Platin ein brauchbarer Ersatz.Vergrößern des Bildes
Edelmetall-Barren: Gold war vielen Investoren und Produzenten zuletzt zu teuer, Platin ein brauchbarer Ersatz. (Quelle: Getty Images)
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextGeldregen auf Autobahn: Fahrer halten an
TextLola Weippert liegt im Krankenhaus
TextDeutsches Tennis-Talent schockt US-Star
TextUlli Potofski starb offenbar verarmt
TextÜberraschende Personalie beim BVB
News folgen

Drei Jahre lang pendelte der Preis für Platin zwischen 900 und 1.100 US-Dollar. Dann plötzlich, im Mai dieses Jahres, schoss der Kurs nach oben. Die Gründe offenbaren sich auf den zweiten Blick.

War ich die Einzige, die überrascht war von der jüngsten Rally bei Platin? Der Preis für das edle Metall schoss innerhalb von nur sechs Wochen von 1.000 auf 1.486 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) – ein spektakulärer Sprung von fast 50 Prozent. Nein, offensichtlich nicht. Vielen Profis fehlten ebenfalls die Argumente.

Loading...

Anlass genug, einmal näher hinzuschauen. Denn auf den zweiten Blick offenbaren sich durchaus Gründe: Einer findet sich beim Goldpreis. Dieser ist über die vergangenen drei Jahre auf bis zu 3.500 US-Dollar je Feinunze regelrecht explodiert. Manchen Anlegern, die auf die "Sicherheit" von Edelmetall setzen wollten, war das zu teuer. Da kam Platin gerade recht.

Antje Erhard
(Quelle: Rüdiger Jürgensen)

Zur Person

Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

China und die Autoindustrie

Grund Nummer zwei: China fragt wieder mehr Platin nach, und hier insbesondere die Schmuckindustrie. Es sind die Juweliere, die aus Kostengründen mehr und mehr auf Platin statt Gold setzen. Da der Markt groß ist, treibt das die Nachfrage. Dies macht sich umso mehr bemerkbar, als in den beiden Jahren zuvor von chinesischer Seite rekordmäßig wenig Platin nachgefragt wurde.

Hier schließt sich ein weiteres Argument an: die Nachfrage aus der Autoindustrie. Weil sich die Nachfrage nach E-Autos nicht wie geplant entwickelt, die Menschen aber weiter Diesel- und Benzinautos kaufen, braucht auch die Autoindustrie Platin. Das Edelmetall wird in Katalysatoren verbaut. 40 Prozent des Platin-Angebots entfallen auf die Autoindustrie. Die US-Importzölle auf Autos könnten die Nachfrage nach Verbrennern freilich wieder drücken.

Gold3.376,48 USD+38,96%

Angebot knapper – es fehlen 10 Prozent Platin

In dieser Gemengelage wurde zugleich das Angebot knapper. Denn mit Weltmarktpreisen unter 900 US-Dollar hat sich für viele Produzenten die Förderung nicht mehr gelohnt. Und so hatten einige Anbieter in Südafrika den Betrieb eingestellt beziehungsweise weniger in neue Minen und neue Technik investiert, um im wahrsten Sinne des Wortes "mehr rauszuholen": aus dem Boden beziehungsweise beim Gewinn.

Aus Südafrika kommen 70 Prozent des weltweiten Platins; der fehlende Nachschub macht sich bemerkbar: Das World Platinum Investment Council, ein Zusammenschluss der sechs größten Platinminenbetreiber der Welt, erwartet, dass in diesem Jahr eine Million Unzen Platin fehlen. Das sind zehn bis zwölf Prozent der gesamten weltweiten Nachfrage.

Auch Investoren haben Finger im Spiel

Von den jüngsten Kurssteigerungen wurden jedoch auch solche Investoren kalt erwischt, die auf sinkende Platin-Kurse gesetzt hatten – sogenannte Shortseller. Sie leihen sich Platin-Wertpapiere und verkaufen diese sofort zu dem aktuellen Preis. Sie hoffen darauf, dass der Preis des Platins fällt, sodass sie die geliehenen Papiere später günstiger kaufen können, um sie zurückzugeben.

Meistgelesen

Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem später niedrigeren Rückkaufpreis wäre dann ihr Gewinn. Wenn der Preis jedoch steigt, müssen sie die Papiere zu einem höheren Preis zurückkaufen, was ihnen Verluste einbringt. Weil sie dies schnell tun müssen, erzeugt dies zusätzliche Nachfrage und lässt den Preis für die Papiere steigen – ebenso wie den für echtes Platin.

Denn beide Märkte sind miteinander verbunden. Ganz einfach ausgedrückt: Der Preis von Platin-Wertpapieren basiert auf den Erwartungen des zukünftigen Preises des echten Platins. Wenn der eine steigt, zieht das oft auch den anderen nach.

Fazit

Das geringe Angebot kann den Preis von Platin weiter hoch halten. Alles steht und fällt mit der industriellen Nachfrage. Das ist bei Platin, aber auch bei Palladium und Silber die Achillesferse. Gold hingegen wird weltweit viel mehr als Investment gesehen. Ein alter Trend, der nicht abebbt.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom