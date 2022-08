Geldanlage: So profitieren Sie von der Angst der anderen

Immer an Gartenstühle oder Cabrios denken

Falls Sie also Aktien kaufen möchten, denken Sie zunächst einmal darüber nach, ob Ihr Umfeld den Kopf schüttelt oder sie merklich positiv bestärken würde. Bleiben Sie im Bild von Cabrio oder Gartenmöbeln im Spätherbst oder den neuen Skiern im Mai. Wenige Käufer denken genau dann an den Kauf dieser Artikel, doch ein paar Monate später freut man sich, wenn man sie zum vermeintlich falschen Zeitpunkt erworben hat.

So kontern Sie die Gier am Markt

Wo aber stehen die Märkte jetzt – überwiegt die Angst oder die Gier? Der Sentiment-Indikator meines Unternehmens Feingold Research zeigt das höchste Maß an Gier seit Monaten an und die jüngste Rally von Schrott-Aktien in den USA ist auch ein eher mahnendes Signal. So bedeutet dies im August 2022, dass man nach der deutlichen Kursrally der vergangenen Wochen sein Depot eher mit defensiven Komponenten bestücken sollte als der Rally hinterherzulaufen.

Als Anleger halten Sie daher entweder einiges an Cash vor oder bauen in Ihre Depots auch Absicherungen ein. Da die Volatilität niedrig ist, sind auch Sicherungsnetze gerade günstig. Je ein Prozent des Depots können Sie gerade beruhigt in absichernde Put-Optionsscheine auf den Dax oder S&P 500 investieren. Auf den Dax eignet sich ein Put mit Laufzeit 06/2023, auf US-amerikanische Aktien wählt man den Put mit Laufzeit März 2023.