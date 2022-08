Zehn Prozent Rendite: So entkommen Rentner der Inflationsfalle

Für Rentner gibt es hierzulande zwei Wahrheiten – eine gute und eine schlechte. Die gute Nachricht ist, dass sie zu der Gruppe gehören, die über das meiste Geld verfügt und am Kapitalmarkt am meisten Freude haben kann. Nicht die ach so hippe Generation der jungen Börsenzocker macht die Musik, sondern die manchmal zu Unrecht belächelten älteren Herren und Damen haben die Aktienmarktpower.