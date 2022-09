Die Rente naht: Vorsicht! Diesen Fehler sollten Sie jetzt nicht begehen

Die Preise ziehen an, und zwar ziemlich kräftig. Wir merken es im Supermarkt, im Restaurant und – nach dem Ende des Tankrabatts – auch wieder an der Zapfsäule. Die Inflation ist so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr. Um fast acht Prozent sind die Preise im August im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.