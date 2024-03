Fonds- und ETF-Sparen schon mit kleinen Summen

Viele Banken und Onlinebanken bieten übrigens spezielle Kinderdepots an, mit geringeren Gebühren auch für Sparpläne. Auch auf den dazugehörigen Konten gibt es oft bessere Zinsen. Der Start ins Investoren-Leben ist für die lieben Kleinen also nicht nur recht einfach, sondern wird auch von den Banken unterstützt. Eröffnen müssen die Konten auf Namen der Kinder freilich die Erziehungsberechtigten. Kinder haben übrigens einen eigenen Freibetrag, deshalb kann es viel Sinn ergeben, ein Depot auf ihren Namen zu eröffnen. Allerdings haben sie dann auch mit 18 Jahren die volle Verfügungsfreiheit. Das gilt es zu bedenken. Grundsätzlich sind Juniordepots aber eine sehr gute Sache, und Sparpläne sind es sowieso.

Nicht alle (Oster-)Eier in einen Korb legen

Ich würde übrigens Fonds und ETFs den Einzelaktien vorziehen. Denn mit Fonds und ETFs investiert Ihr Nachwuchs oder das Patenkind in Dutzende, Hunderte, manchmal sogar Tausende Aktien. Gerät ein Unternehmen in Schieflage, rutscht es in eine Krise oder geht es sogar Pleite, fällt das weniger stark oder sogar kaum ins Gewicht. Dazu passt – und zum Osterfest sowieso – eine alte Börsenweisheit: Lege nicht alle Eier in einen Korb! Ist ja irgendwie auch logisch, denn fällt der Korb herunter, sind alle Eier kaputt. Haben wir mehrere Körbe, in dem viele Eier liegen, gehen nicht alle zu Bruch, wenn einer abstürzt. Ein etwas "bunter" Vergleich, aber genauso funktioniert Risikostreuung.