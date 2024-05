Europas Aktien deutlich günstiger

Schließlich ist da noch die Bewertung. "Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12 Monate von 12,5 für den Dax und 13,5 für den Euro Stoxx 50 ist Europa nach wie vor deutlich attraktiver als die USA, wo der S&P 500 mit einem Faktor von 20 deutlich oberhalb langjähriger Durchschnittswerte zu haben ist", so die Experten vom Lynx-Broker. Vor diesem Hintergrund überrascht die Stärke des alten Kontinents nicht.

International vergleichbar ist der sog. Dax-Kursindex, der keine Dividenden berücksichtigt. Dieser Kursindex liegt seit Jahresbeginn rund sechs Prozent im Plus, wogegen der Nasdaq 100 um nur zwei Prozent im Wert gewachsen ist. Das zeigt: Tech-Aktien und Künstliche Intelligenz (KI) allein reichen nicht. Die klassische Old Economy, wie sie der MDAX und SDAX abbilden, sollte in keinem ausgewogenen Portfolio fehlen.