Die Grünen scheinen im Herbst 2024 ebenso am Ende zu sein wie die FDP. Wären beide an der Börse gelistet, würde man jetzt eine grüne Aktie und eine FDP-Aktie kaufen.

Kaufe das Gerücht und verkaufe den Fakt. Dieses geflügelte Wort ist so ziemlich die erste Regel, die einem als Börsianer in Fleisch und Blut gehen sollte. Wer noch nicht an der Börse aktiv ist, kann sich das mithilfe der Politik verdeutlichen. Die Grünen scheinen im Herbst 2024 ebenso am Ende zu sein wie die FDP. Beide sind auf ihre absolute Kernklientel reduziert worden.