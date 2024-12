300 Milliarden US-Dollar hat Tesla-Chef Elon Musk seit der Präsidentschaftswahl abgeräumt. Er war sprichwörtlich "all in Trump" gegangen. Wie riskant ist das?

Eine Drei mit elf Nullen: 300 Milliarden US-Dollar. Das ist der Jackpot, den Elon Musk seit der Präsidentschaftswahl Donald Trumps abgeräumt hat. Niemand hatte sich so eng an Trump geklammert, Musk war sprichwörtlich "all in Trump" gegangen.