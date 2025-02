Anlegerlieblinge an der Börse, das war früher eine klare Sache. Bei deutschen Anlegern lagen entweder Telekom, Allianz oder Mercedes vorn oder große Technologie-Unternehmen. Es dominierten Apple , Microsoft oder Google. Mittlerweile aber gibt es kaum noch einen Handelstag, an dem bei Lynx-Broker, bei der Börse München oder bei Smartbroker aus Berlin nicht die Aktie von Rheinmetall ganz oben auf der Liste steht.

Am Börsenplatz Gettex gab es 2025 bisher drei Aktien, die fast immer dominieren: der US-Chiphersteller Nvidia, der US-Softwarekonzern Palantir und eben – Rheinmetall. In der Fondsbranche wartet man derweil schon darauf, dass Rüstungskonzerne als ESG-konform (also konform mit ökologischen und sozialen Kriterien sowie Kriterien guter Unternehmensführung, Anm. d. Red.) gelabelt werden.