Am Aktienmarkt ist die Zeit um Ostern gewöhnlich die beste Phase des Jahres. Doch 2025 ist alles anders.

Manche Späße zu Donald Trumps Zollpolitik sind lustig, manche weniger. Zutreffend ist auf jeden Fall das Meme, in dem Trump sich bei einem Handwerker beklagt, dass seine Zölle nicht wirken, und man ihm rät, sie einfach wie eine Heizung mal an- und auszuschalten. Leider tut Trump genau dies und das Vertrauen am Kapitalmarkt steigt durch das erratische Verhalten nicht zwingend.

Die US-Notenbank machte daher am Mittwoch vor Ostern auch klar, dass man keinen sogenannten FED-Put etablieren will, obgleich es am Markt immer wieder brennt. Unter einem FED-Put verstehen Börsianer einfach gesagt, dass die Notenbank bereitsteht, wenn die Verwerfungen am Aktienmarkt unangenehm werden. Blöderweise sagt FED-Chef Powell selbst, dass die chaotische Wirtschaftspolitik genaue Prognosen zu Inflation und Wachstum kaum zulässt. Ein Navigieren im Nebel, das das Handeln nicht einfacher macht.

So sehen es auch die Experten der Investmentgesellschaft Pimco. Sie finden, dass die zuletzt signalisierte Flexibilität bei Zöllen auf Autos und weitere Ausnahmen keinen Strategiewechsel der US-Zollpolitik bedeuten. Die Zollproblematik wird somit nach wie vor von den Marktteilnehmern eingepreist.

Pimco-Expertin Libby Cantrill weist darauf hin, dass es aus rechtlicher Sicht mehrere Angriffspunkte gegen die Erhebung von Zöllen gebe. Gerichtliche Prüfungen würden die Märkte allerdings kaum entlasten, da bis zu einem Urteil Monate vergehen würden und Trump im Falle einer Niederlage noch weitere Optionen hätte, seine aktuelle Notstands-Argumentation zu ersetzen.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten, immer unter dem Fokus des Chance-Risiko-Verhältnisses für Anleger. Sie erreichen Daniel auf seinem Portal www.feingoldresearch.de.



Durchatmen

Am Aktienmarkt haben sich Anleger um Ostern daher so eingerichtet, dass die ganz große Panik zwar erst einmal vorbei ist und damit auch die ersten sehr guten Kaufgelegenheiten bei Qualitätsaktien Geschichte sind. Netflix, Apple oder J.P. Morgan gab es allesamt vor einigen Handelstagen 10 bis 15 Prozent günstiger und es gab erste Ausverkaufskurse.

Dies muss aber nicht bedeuten, dass 2025 nicht eine zweite Chance kommt. Es ist vielmehr sogar wahrscheinlich, da bald Zweitrundeneffekte anstehen könnten. "Das Vertrauen der US-Verbraucher ist am Boden und es wäre verwunderlich, würde sich dies nicht mittelfristig in den Wirtschaftsdaten wiederfindet", so Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets.

Anleihen zeigen den Weg

Dass Investoren das Weite suchen, zeigt ein Blick auf den Rentenmarkt – jener Seismograf der Kapitalmärkte. Die zehnjährigen US-Renditen, vor drei Jahren noch unter zwei Prozent, notieren inzwischen bei rund 4,5 Prozent. "Dies ist ein klares Misstrauensvotum gegenüber den fiskalischen Plänen und Zoll-Irrungen Washingtons", so Stefan Riße von Acatis.

Wenn gleichzeitig der Nasdaq 100 zeitweise in einen Bärenmarkt taucht, der Dollar zum Euro den größten Tagesverlust seit 2015 hinnehmen muss und Trump in Sachen Börsenperformance ab Wahltag unter den fünf schlechtesten Präsidenten seit 1928 rangiert – dann hat die Welt gerade Amerika verkauft. "Und zwar mit Nachdruck, der auch nachhaltigen Eindruck hinterlassen könnte", so Experte Riße.

Faules Ei im Nest