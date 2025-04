Tesla spielt den nackten Kaiser

Der 22. April 2025 zeigte einen interessanten Vergleich. Die deutsche Software-Firma SAP meldete ebenso wie der US-Technologiekonzern Tesla am Abend Zahlen. SAP überzeugte und wurde am Tag darauf mit einem zweistellig steigenden Aktienkurs belohnt. Tesla hingegen konnte die Erwartungen nicht erfüllen und Investoren merkten einmal mehr, dass der Technologiekonzern womöglich nicht viel mehr ist als ein einfacher Autohersteller mit mittlerweile dürftigen Margen – und damit aussieht wie der sprichwörtliche Kaiser ohne Kleider.

Eine Bewertung von 700 Milliarden Euro verdeutlicht aber auch, dass noch sehr viele Anleger weiterhin an Tesla glauben. Da schadet es offenbar auch nicht, dass in den USA Vorwürfe laut werden, Tesla manipuliere die von seinen Fahrzeugen zurückgelegten Distanzen, um Kunden häufiger zu zu Wartungen und Software-Updates zu bewegen.

Autobauer als Vorreiter der Korrektur

Dass Tesla in der jüngsten Marktkorrektur besonders rasiert wurde, hat verschiedene Gründe: Tesla führte Anfang des Jahres mit einem atemberaubenden 120er-KGV – ein Ausdruck grenzenloser Hoffnung auf Musk im Weißen Haus. (KGV ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis; die Zahl gibt an, wie viele Jahre das Unternehmen den Jahresgewinn erwirtschaften müsste, um sich selbst kaufen zu können. Anm. d. Red).

Niemand mag Unsicherheit

Selbst das Hin und Her bezüglich Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, konnte die Aktienmärkte nur noch am Montag nach Ostern erschüttern. Die Volatilität ist beim US-Angstbarometer Vix von 60 auf 30 gesunken, und die Broker in Deutschland berichten über etwas entspannteres Geschäft als an den Crash-Tagen Anfang April.