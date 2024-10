Name*

Steuerpflicht bei Berufsunfähigkeit: drei Fälle

Die unterschiedliche Besteuerung rührt auch daher, dass in der Beitragsphase die Zahlungen unterschiedlich stark steuerlich geltend gemacht werden können. Gut zu wissen: Bleiben Sie mit Ihren Einkünften (inkl. BU-Rente) unter dem Grundfreibetrag, fallen keine Steuern an.

Rente aus eine selbstständigen BU

Dabei gilt: Je länger der Bezug der Rente, desto höher ist der Ertragsanteil. Dies ist in Paragraf 55 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) geregelt. Einen Auszug finden Sie in der Tabelle:

Beispielrechnung: Ein ärztliches Gutachten bescheinigt einem 55-jährigen Versicherten, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Er erhält von seiner Versicherung eine monatliche BU-Rente in Höhe von 2.000 Euro – und zwar bis zum vereinbarten 67. Lebensjahr. Ab dann übernimmt die gesetzliche Rente die Rentenzahlungen. Die Laufzeit der BU-Rente beträgt 12 Jahre und der steuerpflichtige Ertragsanteil 14 Prozent.

Das heißt, von 2.000 Euro sind 280 Euro (14 Prozent von 2.000 Euro) zu versteuern – aufs Jahr gerechnet sind das 3.360 Euro. Da das zu versteuernde Einkommen aber unter dem steuerlichen Grundfreibetrag von 11.784 Euro (Stand: 2024) liegt, fallen für den Versicherten in diesem Fall keine Steuern an.

Zu beachten ist jedoch: Wenn Sie weitere Einkünfte haben, zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung, aus weiteren Renten oder Kapitalerträgen, kann der Grundfreibetrag überschritten werden. In diesem Fall müssen Sie auch die BU-Rente versteuern.

Rentenversicherung mit zusätzlicher BU

Wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung zusätzlich mit einer Rentenversicherung wie einer Rürup-Rente kombinieren (BUZ), zahlen Sie einen Teil Ihrer monatlichen Beiträge in eine Berufsunfähigkeitsversicherung und den anderen Teil in Ihre private Altersvorsorge ein. Die Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung dürfen dabei nicht mehr als die Hälfte des Gesamtbeitrags betragen.

Werden Sie vor Rentenbeginn berufsunfähig, müssen Sie die ausgezahlte BU-Rente anteilig versteuern. Anders als bei der privaten BU-Rente gilt hier nicht der Ertragsanteil, sondern der Rentenfreibetrag, der auch bei den Altersrenten angewandt wird. Er liegt für 2025 noch bei 16,5 Prozent und schrumpft bis 2058 bis auf null. Maßgeblich für die Steuern ist also das Jahr, in dem Sie in Rente gehen – und nicht, wie lange Sie die BU beziehen. Die Tabelle zeigt eine Übersicht der Rentenfreibeträge.