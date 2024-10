In der Theorie klingt es erst einmal logisch: Verliert das Ersparte an Kaufkraft, ist das für Sparer ein Nachteil. Wer sich hingegen Geld geliehen hat, müsste profitieren, wenn das, was er zurückzahlt, weniger wert würde – oder etwa nicht? Sollte ich mich also bei steigender Inflation verschulden, fragte ein t-online-Leser über Instagram.