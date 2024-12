2024 war ein ausgezeichnetes Börsenjahr. Nicht nur der Deutsche Aktienindex Dax legte seit Jahresbeginn um rund 22 Prozent zu und überschritt zuletzt die psychologische Marke von 20.000 Punkten. Auch internationale Börsenbarometer, etwa der S&P 500 oder der Weltaktienindex MSCI World, konnten mit plus 28 und plus 30 Prozent seit Januar deutlich an Wert gewinnen.