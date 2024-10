Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Lohnt es sich, 90.000 Euro in ETFs anzulegen?

Wer einen hohen fünfstelligen Betrag zur freien Verfügung hat, befindet sich in einer guten Ausgangsposition für eine längerfristige Geldanlage. Doch wie bei jeder Investition ist Vorsicht geboten. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten für eine Investition in börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Sollte man ausschließlich in ETFs investieren?

Ein wichtiger Hinweis zuerst: Experten raten davon ab, das gesamte Vermögen ausschließlich in ETFs zu investieren. Dafür gibt es einen guten Grund:

Sinnbildlich steht ein ETF für einen Korb, in dem sich ein Mix unterschiedlicher Aktienunternehmen befindet. Wenn Sie sich als Anleger an einem ETF beteiligen, kaufen Sie ein Stück dieses Korbes – und damit Anteile an allen darin liegenden Unternehmen.