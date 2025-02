Stirbt der Ehe- oder eingetragene Lebenspartner, haben Hinterbliebene in der Regel Anspruch auf eine Rente . Doch was, wenn die Ehe bereits geschieden wurde? Das fragt sich eine t-online-Leserin, die wissen möchte: "Steht mir etwas von der Erwerbsunfähigkeitsrente meines verstorbenen Ex-Mannes zu?"

In der Regel lautet die Antwort: nein. Grundsätzlich haben nur Paare, die verheiratet sind oder sich in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft befinden, Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente aus der Versicherung des Verstorbenen. Es gibt aber eine Sonderregel.

Name*

Ihre Frage an uns

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?

Die gute Nachricht: Vermutlich wurde sie trotzdem an den Rentenansprüchen des Ex-Manns beteiligt. Denn für Scheidungen ab dem 1. Juli 1977 wurde der sogenannte Versorgungsausgleich eingeführt. Dabei werden die Rentenanwartschaften, die Paare während ihrer Ehe erworben haben, hälftig unter den Ex-Partnern aufgeteilt.

Rentenkürzung kann rückgängig gemacht werden

Allerdings können Sie sich oft nur dann Rentenpunkte zurückholen – und damit Ihre Rente erhöhen –, wenn Ihr Ex-Partner vor seinem Tod maximal 36 Monate Rente bezogen hat. War er schon länger als diese drei Jahre in Rente, bleibt Ihre eigene Rente gekürzt – selbst wenn der verstorbene Ex-Partner nichts mehr von Ihren an ihn abgetretenen Rentenpunkten hat.

Anpassung wegen Tod kann Nachteile bringen

Das heißt, jeder Ehepartner gibt von seinen Rentenansprüchen, die er während der Ehe erworben hat, die Hälfte an den anderen ab und erhält gleichzeitig von diesem die Hälfte der Rentenansprüche. Jeder Ehepartner erwirbt also die Hälfte von jedem Anwartschaftsrecht seines Partners als eigene Anrechte bei dem jeweiligen Versorgungsträger.

"Beantragen Sie in diesem Fall eine Anpassung wegen Tod des Ex-Partners, entfällt nicht nur die mögliche Kürzung aus dem Versorgungsausgleich, sondern auch jede Gutschrift", warnt Sennewald. Wem die Neuberechnung also beispielsweise Vorteile bei der Höhe seiner gesetzlichen Rente brächte, könnte an anderer Stelle – etwa bei Ansprüchen aus einer Betriebsrente – Nachteile haben. Sie sollten einen Antrag daher nur stellen, wenn ihr Einkommen dadurch insgesamt steigt.