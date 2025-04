Wie viel Vermögen darf man behalten, wenn man Bürgergeld bezieht? Besonders bei selbstgenutztem Wohneigentum stellt sich die Frage, ob man trotz einer Eigentumswohnung Anspruch auf Bürgergeld hat. Was passiert, wenn die Wohnung zu groß oder ihr Wert zu hoch ist? Genau das wollte ein t-online-Leser wissen, der in seiner eigenen 100-qm-Wohnung lebt. In diesem Artikel klären wir, welche Regelungen für den Bezug von Bürgergeld trotz Eigentumswohnung gelten.