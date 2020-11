2.000 Jobs entstehen

Chinesische Firma baut Batteriefabrik im Saarland

17.11.2020, 15:35 Uhr | mak, dpa

Während Tesla bereits bei Berlin eine Fabrik baut, soll bald im Saarland eine Batteriefabrik für E-Autos entstehen – allerdings nicht von Tesla. Vielmehr siedelt sich das chinesische Unternehmen Svolt Energy dort an.

Der chinesische Hersteller von Batterien für Elektroautos, Svolt Energy Technology, will im Saarland zwei Milliarden Euro in den Bau einer Batterieproduktion investieren. An zwei Standorten in Überherrn und Heusweiler sollen 2.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das gaben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken bekannt.

Jährlich sollen mehr als 300.00 bis 500.000 Batterien für Fahrzeuge produziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der deutschen Wirtschaftsfördergesellschaft "Germany Trade & Invest" (GTAI). "Wir freuen uns sehr über die Investitionsentscheidung von SVOLT, sich in Deutschland anzusiedeln", sagte Robert Hermann, Geschäftsführer bei GTAI, laut Mitteilung.



"Dies belegt erneut die internationale Attraktivität Deutschlands als Industrie- und Technologiestandort, an dem die Zukunft der Mobilität weiterentwickelt wird. Es zeigt zudem, dass Deutschland weiterhin offen für ausländische Investitionen ist."