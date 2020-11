Laut Bericht

Größte deutsche Friseurkette macht wohl jeden dritten Salon dicht

30.11.2020, 16:19 Uhr | mak, t-online

Friseur-Kette Klier: Das Unternehmen ist in der Corona-Pandemie ins Schlingern geraten – und muss wohl Hunderte Filialen schließen. (Quelle: ProSieben)

Die Friseurkette Klier hat rund 1.350 Filialen. Noch. Denn das Unternehmen will offenbar 450 davon schließen. Es begründet den radikalen Schritt mit den Folgen der Corona-Pandemie. (Quelle: ProSieben)

Die Friseurkette Klier hat rund 1.350 Filialen. Noch. Denn das Unternehmen will offenbar 450 davon schließen. Es begründet den radikalen Schritt mit den Folgen der Corona-Pandemie.

Deutschlands größte Friseurkette, die Klier-Gruppe, schließt einem Medienbericht zufolge 450 Filialen. Eine t-online-Anfrage bei Klier blieb bislang unbeantwortet.

15 bis 20 Prozent der Stellen sollen wegfallen, schreibt die "Bild"-Zeitung. Die Kette betreibt rund 1.350 Salons in Deutschland. Zu dem Unternehmen gehören auch Friseurketten unter dem Namen Super Cut, Essanelle, Styleboxx oder Hairexpress, oftmals befinden sie sich in Bahnhöfen oder in Einkaufszentren.

Anfang September hat Klier wegen der Corona-Pandemie ein Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Wolfsburg beantragt. Das ist ein spezielles Insolvenzverfahren, bei dem eine Firma unter einem rechtlichen "Schutzschirm" steht und sich dort ohne Zugriff von Gläubigern selbst sanieren soll – mit dem Ziel, eine Pleite abzuwenden. Im Frühjahrs-Lockdown mussten alle Geschäfte der Gruppe zeitweise schließen, weshalb die Umsätze wegbrachen.



Am Dienstag entscheidet das Amtsgericht, ob das Insolvenzverfahren über das Unternehmen eröffnet wird. Die Klier-Gruppe hofft auf einen Neustart, zitiert die "Bild"-Zeitung einen Sprecher.