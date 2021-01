Elf Boeing-Maschinen

Amazon kauft erstmals eigene Flugzeuge

06.01.2021, 11:17 Uhr | AFP

Der Online-Händler will seine Waren besser ausliefern können und setzt dafür auf eine eigene Flugzeugflotte. Elf Boeing-Maschinen nennt Amazon jetzt sein Eigen.

Der US-Konzern Amazon hat eigene Flugzeuge erworben und reagiert damit auf die in Corona-Zeiten stark gestiegenen Online-Bestellungen seiner Kunden. Der Händler kaufte elf Maschinen vom Typ Boeing 767-300, sieben von der Airline Delta und vier von WestJet, wie er am Dienstag mitteilte. Die Flugzeuge sollen nun zu Frachtmaschinen umgebaut werden und nach und nach in die Flotte von Amazon übergehen.

Das Unternehmen hatte sein Programm, Waren auch per Flugzeug auszuliefern, vor vier Jahren gestartet. Bislang setzte Amazon aber auf geleaste Maschinen. Einen Mix aus eigenen und gemieteten Flugzeugen in der "wachsenden Flotte" zu haben, helfe dabei, die Geschäfte zu verbessern und den Kundenwünschen zu entsprechen, erklärte die Vizechefin der Abteilung Amazon Global Air, Sarah Rhoads.

Seit Beginn der weltweiten Corona-Pandemie schnellten die Online-Bestellungen in die Höhe. Zugleich suchen die Airlines nach Möglichkeiten, angesichts des stark eingeschränkten Flugverkehrs an frisches Geld zu kommen.